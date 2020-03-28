أناشيد في السعودية لمحاربة فيروس كورونا

وسط حجر صحى وحظر تجوال يشمل معظم أنحاء البلاد للتصدي لإنتشار فيروس كورونا، تغنى السعوديون من على شرفات منازلهم، النشيد الوطنى السعودي، في محاولة لبث روح التضامن في مواجهة فيروس كورونا الذي تسبب بوضع المملكة تحت إجراءات احترازية مشددة.

وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو عكس واقع حال الطرقات فى السعودية بعد أجواء الحظر التى خيمت على شوارعها واضوائها الخافتة ، وبدا جليا أصوات سكان العاصمة السعودية وهم يتغنون بالنشيد الوطنى فى تظاهرة تعكس اجتماع الجميع على حُب الوطن.

شاهد الفيديو..

