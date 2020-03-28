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خلال أزمة "كورونا"..

"الصحفيين" تعلن 3 قرارات لتخفيف الأعباء عن أعضاء النقابة

الحياة السياسية

ضياء رشوان
ضياء رشوان
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المصريون ـ متابعات

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أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل بالنقابة، أنه استكمالًا للإجراءات التي تتخذها النقابة لتخفيف الأعباء عن الزملاء أعضاءها في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وبعد التشاور مع الزميلين محمد عارف مدير الصندوق وعمرو الدردير أمين الصندوق، اتخذ مجلس إدارة الصندوق ثلاثة قرارات للتيسير على الزملاء الأعضاء في الصندوق وهي:
أولًا: إعفاء الزملاء المتأخرين عن سداد الاشتراكات والقروض، من سداد غرامة التأخير ورسم إعادة القيد. 
2- إعفاء الزملاء الذين تم فصلهم من عضوية الصندوق ولديهم الرغبة للعودة لعضويته، من سداد غرامة التأخير ورسم إعادة القيد.
3- تأجيل تحصيل أقساط القروض لمدة 6 شهور إبتداء من شهر أبريل القادم.
وأوضح النقيب أنه سيتم الإعلان عن المواعيد المنظمة لتطبيق هذه القرارات فور إعادة فتح مقر النقابة.

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