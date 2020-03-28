وزيرة الصحة: مستعدون لأي سيناريو تجاه فيروس كورونا

28 مارس 2020 - 11:00 م

قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة جاهزة لكافة السيناريوهات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".



وتابعت:" قدراتنا جاهزة حتى في أسوأ سيناريو والمستشفيات جاهزة.. ونجري عمليات تقصي للمخالطين للحالات المصابة ونجري لهم عزل ذاتي ومتابعة وفي حال تأكد إصابتهم بالفيروس يتم إدخالهم الحجر الصحي".



وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر تعمل وفق إجراءات احترازية قوية جداً لتجاوز مرحلة الذروة التي أشار لها العالم كافة.



تابعت: "الإجراءات الحالية مهمة جدا ونحاول من خلالها الحصول على أقل عدد ممكن من الإصابات والوفيات ..بناخد كل حالة على أنها أول حالة علشان نعدي بالبلد لبر الأمان".



ولفتت وزيرة الصحة، إلى أن 70% من الحالات التى أصيبت بكورونا كانت من المخالطين، مشددة على أن مصر لديها استعدادات حتى في حالة "الجائحة"، سواء في الأجهزة أو المستشفيات، وتابعت:"وأن الله شاء لا نصل لمعدلات الخطورة".

