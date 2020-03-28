وزيرة الصحة: نسب الشفاء من «كورونا» عالية جدا بالأقصر

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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن أن نسب الشفاء فى الأقصر وأسوان عالية جداَ وهذا أمر إيجابى بشكل كبير، وتابعت:"ولا استطيع أن اصنف أرتفاع دراجات الحرارة لها تأثير فى فيروس كورونا كون منظمة الصحة نفت ذلك، ولكن لدينا مؤشرات إيجابية جداً فى ذلك".
وناشدت خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، المواطنين بعدم الانتظار طويلاً حال ظهور ارتفاع درجات الحرارة أو اعراض نزلات البرد، على أى من أفراد العائلة، والتوجه بشكل سريع إلى أقرب مستشفى حميات أو صدر، وتابعت:"لازم نحط فى اعتبارنا أن هذه كورونا لحين ثبوت العكس".
ولفتت إلى أن مستشفيات الحميات والصدر هى مستشفيات للفرز بها كافة الإمكانيات الطبية التى تمكن القائمين على هذه المستشفيات من الوصول إلى نتائج التحاليل خلال ساعات، وتابعت:"بروتوكول العلاج لدينا جيدة جداً.

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