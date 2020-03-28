» الأردن.. ارتفاع إصابات كورونا إلى هذا الرقم

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سجل الأردن، السبت، 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 246 بينها وفاة واحدة، فيما تماثل 18 للشفاء.
وأوضح وزير الصحة سعد جابر، في مؤتمر صحفي، أن مجمل الإصابات تشمل "3 حالات حرجة، اثنتان في مستشفى الأمير حمزة بالعاصمة عمان، وواحدة في مستشفى الملك المؤسس بمحافظة إربد (شمال)".
وأضاف أن 18 مريضا تماثلوا للشفاء، مشيرا إلى أنه سيتم إخراج المحجور عليهم (لم يذكر عددهم) في فنادق العاصمة ومنطقة البحر الميت (غربي العاصمة)، الإثنين المقبل.
وفي السياق ذاته، دعا جابر إلى عدم زيارة المحجور عليهم بعد خروجهم من الفنادق، لافتا إلى أنهم سيخضعون لحجر منزلي لمدة أسبوعين.
ولم يذكر الوزير عدد المحجور عليهم، لكنّ متحدثا باسم الجيش، صرح قبل نحو أسبوع بأن عددهم إجمالا يبلغ نحو 6 آلاف.
وسجلت المملكة وفاة وحيدة، مساء الجمعة، لسيدة تبلغ من العمر 83 عاما.
من جهته، قال متحدث الحكومة أمجد العضايلة، إن "انخفاض عدد الإصابات لا يعني زوال الخطر، والأمور ما زالت تحتاج إلى الحذر الشديد".
وتابع: "استمرار حظر التجول يعتمد على التزام المواطنين ووعيهم لسرعة زوال الوباء".
واتخذ الأردن العديد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس القاتل، أبرزها تفعيل قانون "الدفاع" (الطوارئ).
كما فرض "حظر تجوال" مفتوحا أكمل أسبوعه الأول، السبت.
وأغلقت السلطات العاصمة وباقي محافظات المملكة، أمام حركة الدخول والخروج منها وإليها، وعزلت إربد بشكل كامل.
وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 650 ألفا، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 139 ألفا. -


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