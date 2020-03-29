» متحدث "الصحة" يكشف تفاصيل عزل بعض القرى

29 مارس 2020 - 12:10 ص

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، عزل قرى ومدن في نحو 10 محافظات؛ كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس "كورونا".



وأفاد بذلك المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، في تصريحات تلفزيونية، دون أن يشير الى تفاصيل حول القرى والمدن المعزولة.

وأوضح "مجاهد" أن الوزارة تعزل المدينة أو القرية لمدة 14 يوما حال ظهور عدد من الإصابات المتتالية بـ"كورونا"، مشيرا إلى أن العزل يمنع تحول الأمر إلى عدوى مجتمعية أو الامتداد للقرية أو المدينة بالكامل.

وذكر أن كل أجهزة الدولة تشترك في هذا العزل بتقليل الزيارات وضمان بقاء الأفراد في المنزل لمدة 14 يومًا، واتباع الإرشادات الوقائية.

