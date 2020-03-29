» طريقة دفن ضحايا "كورونا" على الشريعة الاسلامية

29 مارس 2020 - 12:20 ص

قامت قناة "الحدث" الفضائية، بعرض مقطع فيديو، يظهر عملية دفن أول حالة وفاة في الأردن، نتيجة الإصابة فيروس كورونا على الشريعة الإسلامية.



وتبين خلال الفيديو أن الضحية هي سيدة مسنه تبلغ من العمر 83عاما، وكانت مصابة بستمم شديد في الدم، قبل تشخيص إصابتها بفيروس كورونا.

