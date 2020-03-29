» "التضامن" تكشف موعد صرف العلاوات لأصحاب المعاشات

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المصريون ـ متابعات

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بشرى لأصحاب المعاشات.. الموافقة على صرف العلاوات الخمس

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، يبدأ بداية من يوليو المقبل.
وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تم تقدم بمشروع قانون لمجلس الوزراء الذي  عقد يوم الخميس الماضي وثم يتم طرح القانون على مجلس النواب من أجل الحصول على بعض الإجراءات التشريعية على أن يبدأ الصرف بداية من الأول من شهر يوليو المقبل.
وكشفت نيفين القباج وزيرة التضامن أن إجمالي المبالغ 27.6 مليار  جنيه المبالغ المستحقة بداية من 2006 حتى 2016 ثم يضاف إليها مبلغ الـ 7 مليارات جنيه قيمة العلاوات خلال العام الجاري ليصبح الإجمالي 35 مليار  جنيه وسيتم صرفها على دفعات لأصحاب المعاشات المستحقين.

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