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وزير التعليم: "اللي مش عاوز يتعلم يوفر أسئلته البايخة"

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة قدمت حلولا عملية لسير العملية التعليمية وإجراءا الأمتحانات فى موعدها فى ظل مواجهة فيروس كورونا، مشدداً على أنه سيوجد حلول بديلة لمن لا يستطيعون الوصول لخدمة الإنترنت، مناشداً الجميع بعدم طرح الأسئلة المثيرة للجدل ولا تحقق أية فائدة.
وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوزارة ستعلن غداً وبشكل رسمى الأجزاء التى لم تتضمنها الأمتحانات حتى لا يكون هناك جدل حولها، وتابع:"جروبات عايشة على إثارة الجدل.. اللي مش عاوز يتعلم يوفر اسئلته البايخة".
وأجاب وزير التربية والتعليم، على بعض الأسئلة تتعلق بامتحان طلاب الصف الأول الثانوى العام، موضحا أنه بخصوص الكود لطلبة المنازل والخدمات يحصلنا عليه من خلال الموقع الذى تم إطلاقه، وتابع:"بالنسبة لطلبة المنازل وذوى الاحتياجات بالصف الأول والثاني الثانوي وذوى الاحتياجات سيتم اختبارهم  من خلال أبحاث"
 

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