» اتحاد جدة يكشف حقيقة التفاوض مع نجم الأهلي

29 مارس 2020 - 12:50 ص

كشف أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي، حقيقة دخول النادي السعودي في مفاوضات مع حسام عاشور، لاعب وقائد وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.



وقال أحمد صادق في مداخلة هاتفية لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "حسام عاشور لاعب كبير وأي نادي يتمنى ضمه إلى صفوفه نظرا لقدراته في الملعب وخبراته الكبيرة"

