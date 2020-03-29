الصحة تفجر مفاجأة مدوية عن الـ6 أشخاص الذين توفوا بـ كورونا أمس

أحمد عادل شعبان
كشف الدكتور خالد مجاهد - المتحدث باسم وزارة الصحة - مفاجأة من العيار الثقيل ، مؤكدًا أن حالات الوفاة الستة التي أعلنت عنهم الوزارة أمس السبت كلها وصلت إلى وزارة الصحة بعد حدوث الوفاة .
وقال في مداخلة مع برنامج "مصر الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "الحدث" : لدينا 36 حالاة وفاة في الأيام الأخيرة .. سبب ازدياد الوفيات يرجع إلى كون الناس يأتون إلينا بعد تدهور الحالة تماما.
وأضاف: كل الوفيات لأشخاص كبار في السن ولديهم أمراض مزمنة .. المشكلة أن غالبيتهم يبقون في المنازل بعد ظهور بعض الأعراض عليهم خوفا من دخولهم العزل .
واستدرك: حين تدخل العزل فأنت تحمي نفسك وتحمي من حولك.
ظهر12:04 م
فجر
04:28
شروق
05:52
ظهر
12:04
عصر
15:36
مغرب
18:17
عشاء
19:47