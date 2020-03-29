الصحة تفجر مفاجأة مدوية عن الـ6 أشخاص الذين توفوا بـ كورونا أمس

29 مارس 2020 - 06:04 ص

كشف الدكتور خالد مجاهد - المتحدث باسم وزارة الصحة - مفاجأة من العيار الثقيل ، مؤكدًا أن حالات الوفاة الستة التي أعلنت عنهم الوزارة أمس السبت كلها وصلت إلى وزارة الصحة بعد حدوث الوفاة .



وقال في مداخلة مع برنامج "مصر الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "الحدث" : لدينا 36 حالاة وفاة في الأيام الأخيرة .. سبب ازدياد الوفيات يرجع إلى كون الناس يأتون إلينا بعد تدهور الحالة تماما.



وأضاف: كل الوفيات لأشخاص كبار في السن ولديهم أمراض مزمنة .. المشكلة أن غالبيتهم يبقون في المنازل بعد ظهور بعض الأعراض عليهم خوفا من دخولهم العزل .



واستدرك: حين تدخل العزل فأنت تحمي نفسك وتحمي من حولك.



