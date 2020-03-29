» صورة نادرة لـ إليسا.. شاهد كيف تغيرت

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مواقع التواصل

اليسا

صورة

تداول رواد مواقع التواصل صورة قديمة للفنانة اللبنانية إليسا في مرحلة بدايتها الفنية منذ قرابة 20 عامًا، حيث طرحت أول ا
ألبوماتها "بدي دوب" عام 1998.

وظهرت إليسا في الصورة بملامح مختلفة عما تبدو عليه الآن بسبب خضوعها لعدة عمليات تجميل في الأنف والفم، وأيضا بوزن زائد في عمر الـ29. 

وعلى صعيد آخر، أكدت إليسا أنها لا تغادر المنزل خلال فترة الحجر الصحي التى يعيشها لبنان بعد تفشي فيروس كورونا.

وأخبرت الفنانة إليسا محبيها على تويتر بعدة أمور خلال الحديث الذي أجرته البارحة عبر تويتر، فقد علمنا أنها تقضي وقتها في البيت وحدها وهي لا تزور والدتها حرصًا على صحّتها.

وأكدت أنها تمارس الرياضة وتتناول المأكولات الصحية، وهي بانتظار نيتفليكس لإصدار الموسم الجديد من المسلسل الشهير "كاسا دي بابيل".


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