للإبلاغ عن مخالفات "كورونا".. إليك هذه الأرقام

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متابعات- أمينة عبد العال

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بالرغم من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إلا أنه توجد مخالفات من البعض ما يعرض المواطنين للخطر، لذلك أعادت وزارة التنمية المحلية إطلاق مبادرة "صوتك مسموع" للإبلاغ عن أي مخالفين للإجراءات، إلى جانب اختصاصها لحل مشاكل المواطنين.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه وجه تعليمات للعاملين بالمبادرة بتلقي شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها ومتابعتها بالتنسيق مع المحافظات، خاصة في أي شيء يتعلق بفيروس "كوفيد 19"، حسبما نشرت"صدى البلد".

ومن أهم المخالفات التي يجب الإبلاغ عنها "تقديم الشيشة في الكافيهات والمقاهي وغلقها في المواعيد التي تم تحديدها والمراكز الخصوصية والحضانات والأسواق، حسبما أعلنها رئيس الوزراء.

و وسيلة الإبلاغ هي:

  رقم "الواتس أب" ( 01150606783 )

 ورقم الخط الساخن (15330 )

 والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo )

 والبريد الإلكتروني ([email protected] ).

 


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