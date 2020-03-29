محافظ البحر الأحمر: "الناس بتدعى عليا "

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خالد أبو بكر

كورونا

عمرو حنفي

أون لإي

أوضح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن إغلاق الشواطئ بالمحافظة؛ ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "أون إي" مع الإعلامي خالد أبو بكر ، أن هناك استجابة كبيرة من قبل المواطنين، والتزامًا بإجراءات الحظر، وعدم التواجد على الشواطئ".

 ووجه الشكر الفرق الطبية في البحر الأحمر، معقبا: "قمنا بتعقيم شوارع المحافظة لأكثر من 3 مرات حتى الآن، وأحد أصدقائي كلمني، وقالي الناس دعت عليك من كتر ما الكلور نزل على دماغهم".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.

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