95 مصريا محبوسين في شهر العسل بسبب كورونا

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نبيلة مكرم

شهر العسل

العالقين

المالديف

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن قدوم 4 طائرات من المملكة المتحدة لعودة العالقين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " على مسئوليتي" أن 95 مواطنا ذهبوا لقضاء شهر العسل في جزر المالديف وما زالوا عالقين.

وتابعت: إن رئيس الوزراء شكل يوم الخميس الماضي لجنة من وزارات الهجرة والخارجية والصحة والطيران المدني لإدارة منظومة العالقين خارج البلاد.

كما كلف السفارات بالخارج بعمل جداول بأسماء العالقين، ،؟ منوهة أن أكبر عدد للعالقين وصل لألف مواطن، وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت مكرم:  إنه يتم التنسيق مع وزارة الطيران المدني لتسيير رحلات إلى الدول الخارجية لعودة المصريين العالقين ولكن هذا لن يتم دون موافقة الدولة الأخرى، منوهة أن هناك رحلة إلى أمريكا قريبا جدا لعودة العالقين .


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