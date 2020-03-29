مفتي السعودية محذرا: هذا الشخص مفسد وخبيث

29 مارس 2020 - 11:38 ص

وصف المفتي العام بالمملكة السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأحد من يقوم بالبصق لأجل نقل العدوى بأنه شخص آثم وخبيث.

وكان الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ قد علق على ظهور بعض الأشخاص في مقاطع فيديو تظهر قيامهم بالبصق في الأماكن العامة لنقل العدوى لفيروس كورنا المستجد.

وأضاف آل الشيخ أن من يتعمد إيذاء المسلمين ويبصق على الأماكن العامة والطرقات لنقل العدوى، آثم ومفسد وخبيث، وليس في قلبه رحمة ولا إيمان.

وطالب آل الشيخ بضرورة أن يتم الأخذ على يده وعقابه بالطريقة التي يقرها ولي الأمر من تعزير مناسب، لأجل ردعه، مناشد الجميع بترك كل سلوك مشين يضر الآخرين.

وكان محافظ بلجرشي غلاب أبو خشيم، قد كشف عن نتيجة الفحوصات التي أجريت لوافد بصق على أحد العربات بسوق تجاري، والتي أثبتت إصابته بفيروس كورنا المستجد.