جونسون: بكل صراحة الأمور ستزداد سوءا

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جونسون
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جونسون

كورونا

الأمور

ستزداد سوءا

ابقاء في المنازل

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تفشي فيروس كورونا المستجد ببريطانيا، مطالبا البريطانيين بضرورة البقاء في منازلهم.

وأضاف أن هناك إجراءات أكثر صرامة لم يتم اتخاذها بعد لمكافحة الفيروس.

وفي رسالة صدرت من مقر رئيس الوزراء، كتب جونسون : إنه من المهم بالنسبة لي أن أكون صريحا معكم، نحن نعلم أن الأمور سوف تزداد سوءا قبل التحسن.

وشدد في رسالته أننا نقوم بالاستعدادات الصحيحة، وكلما اتبعنا جميعا القواعد، قلت الخسائر في الأرواح وتعود الحياة إلى طبيعتها.

وتابع جونسون : في هذه الفترة من الطوارئ الوطنية، أحثكم على البقاء في المنزل، وحماية خدمة الصحة الوطنية.

كما أوضح أنه في حالة عدم احترام هذه القواعد، فسوف تفرض الشرطة غرامات وتفرق التجمعات، ما لم يلتزم الجميع.

يذكر أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز قد أصيب بفيروس كورونا المستجد، حيث تم احتجازه داخل قصر في مزرعة بإسكتلندا، وأعقبه إصابة جونسون، والذي خرج في مقطع فيديو وأكد إصابته بكورونا، مطالبا البريطانيين بضرورة الوقاية من الفيروس.


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