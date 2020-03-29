"اللي هيعمل كدا هيقعد في بيته حتي لو رئيس الهيئة"

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النقل

صدى البلد

أحمد موسى

كامل الوزير

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه يتم توزيع 8 آلاف كمامة يوميا على العاملين في هيئة مترو الأنفاق والسكة الحديد حفاظا على صحة المواطنين.

 وشدد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى، على ضرورة أن يرتدي كافة العامل في المترو والسكة الحديد على الكمامات معقبا "اللي مش هيلبس الكمامة هيقعد في بيته حتي لو رئيس الهيئة".

وتابع :" مترو الأنفاق شهد أزمة في اليوم الأول لتطبيق حظر التجوال ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجه كورونا خاصة أن هناك 3 مليون راكب يوميا وتم العمل على زيادة عدد القطارات".

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