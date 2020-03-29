» رقم صادم لأعداد الإصابات والوفيات في هذه الدولة

29 مارس 2020 - 11:55 ص

سجلت ألمانيا رقم صادم للإصابات بفيروس"كورونا" حيث سجلت 3965 حالة مقارنة باليوم السابق لتسجل 52547 حالة ، فيما سجلت وفيات بواقع 64 حالة لترتفع حالات الوفاة إلي 389 ، حسبما أعلنت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

و دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المواطنين للتحلي بالصبر في التعامل مع الفيروس القاتل، مضيفة في رسالتها المتلفزة عبر الإنترنت:" الناس مهيئون للاتصال والتقارب، وأنا أتطلع إلي ذلك مرة أخري.. لا يمكن لأحد أن يقول بضمير مرتاح الآن أنه يعلم إلي متي سيستمر هذا الوقت العصيب.. أرجوكم تحلوا بالصبر ".

وصرح كبير موظفي "ميركل" لصحف محلية أن ألمانيا لن تخفف الإجراءات الرامية لمنع تفشي فيروس"كورونا" قبل 20 إبريل علي الأقل.

جدير بالذكر أن ميركل تخضع للحجر الصحي عقب مخالطتها طبيب اتضح إصابته بفيروس"كورونا".