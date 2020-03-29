  • الأحد 29 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:04 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتورة كوثر محمود، نقيب الممرضين

نقيب التمريض لـ الممرضات: " الأجر عند ربنا"

رجل الأعمال نجيب ساويرس

ساويرس: صليت من أجل العالم.. ومتابعوه: خليها في السر

غير كورونا.. صدمة جديدة تضرب ألمانيا

صدمة جديدة تضرب ألمانيا بانتحار وزير المالية

وزير النقل

"اللي هيعمل كدا هيقعد في بيته حتي لو رئيس الهيئة"

جونسون

جونسون: بكل صراحة الأمور ستزداد سوءا

مفتي السعودية محذرا: هذا الشخص مفسد وخبيث

مفتي السعودية محذرا: هذا الشخص مفسد وخبيث

ابوريدة

اتهام خطير من "شوبير" لهاني أبو ريدة.. تعرف عليه

95 مصريا محبوسين في شهر العسل بسبب كورونا

95 مصريا محبوسين في شهر العسل بسبب كورونا

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "مش هستضيف حد تاني في برنامجي"

علاء مبارك

علاء مبارك: احذروا هذه الصحيفة أخطر من كورونا

رقم صادم لأعداد الإصابات والوفيات في هذه الدولة

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

عقوبة صارمة لمن يقترب من الآخرين في هذه الدولة

#

إحصائية صادمة عن وفاة وإصابة الأطباء في هذه الدولة

#

رئيس كنيسة يعتذر عن نقل طائفته لـ"كورونا" في هذه الدولة

#

انهيار ممرضة: موت 100 مصاب بكورنا خلال ساعات في هذه الدولة

ألمانيا

انجيلا ميركل

كورونا

فيروس كورونا

 سجلت ألمانيا رقم صادم للإصابات بفيروس"كورونا" حيث سجلت 3965 حالة مقارنة باليوم السابق لتسجل 52547 حالة ، فيما سجلت وفيات بواقع 64 حالة لترتفع حالات الوفاة إلي 389 ، حسبما أعلنت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

و دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المواطنين للتحلي بالصبر في التعامل مع الفيروس القاتل، مضيفة في رسالتها المتلفزة عبر الإنترنت:" الناس مهيئون للاتصال والتقارب، وأنا أتطلع إلي ذلك مرة أخري.. لا يمكن لأحد أن يقول بضمير مرتاح الآن أنه يعلم إلي متي سيستمر هذا الوقت العصيب.. أرجوكم تحلوا بالصبر ".

وصرح كبير موظفي "ميركل" لصحف محلية أن ألمانيا لن تخفف الإجراءات الرامية لمنع تفشي فيروس"كورونا" قبل 20 إبريل علي الأقل.

جدير بالذكر أن ميركل تخضع للحجر الصحي عقب مخالطتها طبيب اتضح إصابته بفيروس"كورونا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إصابة حارس برشلونة السابق بفيروس كورونا
» فنانة شهيرة "لا تستجيب" لعلاج كورونا
» تصل لـ 30 درجة.. ارتفاع في درجات الحرارة الأيام القادمة
» "عبد الحفيظ" يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي
» رقم صادم لأعداد الإصابات والوفيات في هذه الدولة
» حقيقة اقتراب قائد الأهلى من الانتقال للدوري السعودي
» شيما الحاج تشعل مواقع التواصل بفيديو جديد
» الغرغرة بالماء والملح هل تقضي علي فيروس "كورونا".. منظمة الصحة تجيب
» على معلول يطير إلى تونس بشكل مفاجئ
» "هتموتوا وأنا هفضل عايشة".. فيفي عبده تثير غضب السوشيال ميديا
» أسما شريف منير تشعل مواقع التواصل بصورة جديدة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية