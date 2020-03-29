» تصل لـ 30 درجة.. ارتفاع في درجات الحرارة الأيام القادمة

29 مارس 2020 - 12:16 م

حذرت الدكتورة إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الأيام القادمة لافتة إلي أن درجات الحرارة ستبدأ من الغد في الارتفاع لتزد بمعدل 4 :5 درجات وتصل إلي 30 درجة مئوية.

و أضافت أن طقس الثلاثاء سيشهد ارتفاعا لدرجات الحرارة مصحوب بنشاط الرمال والأتربة علي مناطق من أنحاء الجمهورية، مع شبورة مائية خفيفة علي أغلب المناطق الصحراوية و الزراعية غير مؤثرة علي رؤية القيادة.

ووجهت نصيحة إلي المواطنين بعدم تخفيف الملابس تجنبا لنزلات البرد لأن هذا الوقت من العام يشهد تقلبات جوية مصاحبة لموجات من الرمال والأتربة.