» تصل لـ 30 درجة.. ارتفاع في درجات الحرارة الأيام القادمة

متابعات- أمينة عبد العال
حذرت الدكتورة إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الأيام القادمة لافتة إلي أن درجات الحرارة ستبدأ من الغد في الارتفاع لتزد بمعدل 4 :5 درجات وتصل إلي 30 درجة مئوية.
و أضافت أن طقس الثلاثاء سيشهد ارتفاعا لدرجات الحرارة مصحوب بنشاط الرمال والأتربة علي مناطق من أنحاء الجمهورية، مع شبورة مائية خفيفة علي أغلب المناطق الصحراوية و الزراعية غير مؤثرة علي رؤية القيادة.
ووجهت نصيحة إلي المواطنين بعدم تخفيف الملابس تجنبا لنزلات البرد لأن هذا الوقت من العام يشهد تقلبات جوية مصاحبة لموجات من الرمال والأتربة.
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