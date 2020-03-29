صدمة جديدة تضرب ألمانيا بانتحار وزير المالية

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وزير المالية

انتحار

توماس شيفر

ولاية هيسن

في الوقت الذي تعيش في ألمانيا كغيرها من الدول الأوربية،  أزمات غير مسبوقة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، استيقظ الشعب الألماني على خبر صادم عن انتحار وزير المالية الأماني.

وكانت وسائل إعلام ألمانية، قد أعلنت اليوم الأحد، خبر وفاة "توماس شيفر" وزير المالية بولاية هيسن.

وبحسب صحيفة دويتشه فيلة الألمانية، فقد أكد الادعاء العام ورئاسة الشرطة، أن ملابسات الوفاة تشير إلى انتحار.

فيما أفادت وسائل إعلام ألمانية أن جثة شيفر البالغ 54 عاما، وجدت على سكة قطار سريع بمدينة فيسبادن عاصمة ولاية هيسن بجنوب البلاد.

الوفاة المفاجئة لوزير المالية أثارت صدمة في الأوساط السياسية والشعبية بألمانيا، خاصة أنه ينتمي لحزب المستشارة أنجيلا ميركل.

وقد غردت وزيرة الدفاع الألمانية، أنجريت كرامب، على حسابها في تويتر:  " لقد صدمنا كلنا في الحزب المسيحي الديمقراطي خبر الوفاة المفاجئة لتوماس شيفر".

ونقلت وسائل إلام محلية عن  شرطة ولاية هيسن أنها عثرت على جثة توماس شيفر على السكة الحديدة وعقب تحقيقات موسعة، تم التحقق من أنها جثة توماس شيفر، مرحجة أن الوفاة جاءت عبر إقدامه على الانتحار.


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