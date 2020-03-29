نقيب التمريض لـ الممرضات: "أجركن عند الله لا يقدر بملايين"

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الدكتورة كوثر محمود، نقيب الممرضين
الدكتورة كوثر محمود، نقيب الممرضين
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إيمان هاني

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دي إم سي

التمريض

كورونا

كوثر محمود

توجهت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، بالشكر للممرضات على دورهن فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، قائلة: "أجركن عند ربنا لا يقدر بملايين".

وأضافت كوثر محمود، خلال حوارها مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، أننا التزمنا بتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بصرف المعاشات لمدة 3 أشهر بدلا من شهر للتسهيل على التمريض، وتم صرف منح استثنائية للمصابات، وهناك تواصل يومي على مدار الساعة بأطقم التمريض.

 وأوضحت نقيب التمريض، أنه مع بداية ظهور أزمة كورونا كان هناك سوء استخدام واستهلاك كبير للمستلزمات الطبية ولكن بدأوا تنظيم أنفسهم الآن، مشددة على أن المستلزمات الطبية والأدوية متوفرة بأماكن العزل والإحالة بنسبة 100%.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.

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