  • الأحد 29 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتورة كوثر محمود، نقيب الممرضين

نقيب التمريض لـ الممرضات: " الأجر عند ربنا"

رجل الأعمال نجيب ساويرس

ساويرس: صليت من أجل العالم.. ومتابعوه: خليها في السر

غير كورونا.. صدمة جديدة تضرب ألمانيا

صدمة جديدة تضرب ألمانيا بانتحار وزير المالية

وزير النقل

"اللي هيعمل كدا هيقعد في بيته حتي لو رئيس الهيئة"

جونسون

جونسون: بكل صراحة الأمور ستزداد سوءا

مفتي السعودية محذرا: هذا الشخص مفسد وخبيث

مفتي السعودية محذرا: هذا الشخص مفسد وخبيث

ابوريدة

اتهام خطير من "شوبير" لهاني أبو ريدة.. تعرف عليه

95 مصريا محبوسين في شهر العسل بسبب كورونا

95 مصريا محبوسين في شهر العسل بسبب كورونا

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "مش هستضيف حد تاني في برنامجي"

علاء مبارك

علاء مبارك: احذروا هذه الصحيفة أخطر من كورونا

نقيب التمريض لـ الممرضات: " الأجر عند ربنا"

آخر الأخبار

الدكتورة كوثر محمود، نقيب الممرضين
الدكتورة كوثر محمود، نقيب الممرضين
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

هاني شاكر: محمد رمضان لا يعير نقابة الموسيقيين أي اهتمام

#

الكشف عن آخر تطورات حالة المصاب بـ"كورونا"

#

عائلة هيثم أحمد زكي: فوجئنا بهذا الأمر عند قبره

#

معسكر مغلق لـ "الدراويش" استعدادًا لـ "دجلة"

دي إم سي

التمريض

كورونا

كوثر محمود

توجهت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، بالشكر للممرضات على دورهن فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، قائلة: "أجركن عند ربنا لا يقدر بملايين".

وأضافت كوثر محمود، خلال حوارها مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، أننا التزمنا بتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بصرف المعاشات لمدة 3 أشهر بدلا من شهر للتسهيل على التمريض، وتم صرف منح استثنائية للمصابات، وهناك تواصل يومي على مدار الساعة بأطقم التمريض.

 وأوضحت نقيب التمريض، أنه مع بداية ظهور أزمة كورونا كان هناك سوء استخدام واستهلاك كبير للمستلزمات الطبية ولكن بدأوا تنظيم أنفسهم الآن، مشددة على أن المستلزمات الطبية والأدوية متوفرة بأماكن العزل والإحالة بنسبة 100%.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رسالة زوجة رئيس الوزراء الكندي بعد شفائها من كورونا
» إصابة حارس برشلونة السابق بفيروس كورونا
» فنانة شهيرة "لا تستجيب" لعلاج كورونا
» تصل لـ 30 درجة.. ارتفاع في درجات الحرارة الأيام القادمة
» "عبد الحفيظ" يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي
» رقم صادم لأعداد الإصابات والوفيات في هذه الدولة
» حقيقة اقتراب قائد الأهلى من الانتقال للدوري السعودي
» شيما الحاج تشعل مواقع التواصل بفيديو جديد
» الغرغرة بالماء والملح هل تقضي علي فيروس "كورونا".. منظمة الصحة تجيب
» على معلول يطير إلى تونس بشكل مفاجئ
» "هتموتوا وأنا هفضل عايشة".. فيفي عبده تثير غضب السوشيال ميديا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية