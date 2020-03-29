» فنانة شهيرة "لا تستجيب" لعلاج كورونا

أفادت أخبار محلية بأن نجمة الغناء الهندية، كانيتا كابور، أصيبت بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الآونة الأخيرة، لكنها لم تتماثل للشفاء بشكل تام رغم خضوعها لعلاج مكثف.

وبحسب موقع "تايمز أوف إينديا"، فإن كابور أجرت أربعة اختبارات على الفيروس منذ إصابتها، وظلت النتيجة إيجابية في كل مرة.

ويخشى أقارب النجمة الهندية، 41 سنة، ألا يكون جسمها مستجيبا للعلاج ضد فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من ألف شخص في الهند وأودى بحياة 25 شخصا.

ونقل الموقع عن أحد أقارب النجمة، "إننا قلقون إزاء نتائج الاختبار. يبدو أن كانيتا لا تستجيب للعلاج. وبما أننا تحت إجراءات إغلاق، لا يمكن أن ننقلها جوا إلى الخارج حتى تتلقى رعاية أفضل".

وأضاف القريب الذي لم يجر ذكر اسمه "كل ما نستطيع القيام به في الوقت الحالي هو أن ندعو لها بالتماثل للشفاء".

في غضون ذلك، يقول مستشفى " SGPGIMS " الذي ترقد فيه النجمة في ولاية أوتار بلاديش، شمالي البلاد، إن كابور في وضع صحي مستقر حتى الآن.

وترقدُ كابور في المستشفى منذ العشرين من مارس الجاري، وتم تشخيص إصابتها عقب عودتها من لندن، وظهرت عليها أعراض السعال وارتفاع درجة الحرارة.

وعقب تشخيص الإصابة، تعرضت النجمة لانتقادات كبيرة، وعاتبها كثيرون على ما وصفوه بـ"التهور" لأنها استمرت في حضور الحفلات والتحرك بشكل طبيعي رغم أن الفيروس كان قد بدأ في الانتشار.