  • الأحد 29 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتورة كوثر محمود، نقيب الممرضين

نقيب التمريض لـ الممرضات: " الأجر عند ربنا"

رجل الأعمال نجيب ساويرس

ساويرس: صليت من أجل العالم.. ومتابعوه: خليها في السر

غير كورونا.. صدمة جديدة تضرب ألمانيا

صدمة جديدة تضرب ألمانيا بانتحار وزير المالية

وزير النقل

"اللي هيعمل كدا هيقعد في بيته حتي لو رئيس الهيئة"

جونسون

جونسون: بكل صراحة الأمور ستزداد سوءا

مفتي السعودية محذرا: هذا الشخص مفسد وخبيث

مفتي السعودية محذرا: هذا الشخص مفسد وخبيث

ابوريدة

اتهام خطير من "شوبير" لهاني أبو ريدة.. تعرف عليه

95 مصريا محبوسين في شهر العسل بسبب كورونا

95 مصريا محبوسين في شهر العسل بسبب كورونا

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "مش هستضيف حد تاني في برنامجي"

علاء مبارك

علاء مبارك: احذروا هذه الصحيفة أخطر من كورونا

ساويرس: صليت من أجل العالم.. ومتابعوه: خليها في السر

الحياة السياسية

رجل الأعمال نجيب ساويرس
رجل الأعمال نجيب ساويرس
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

أطباء يكتشفون لقاحا قد ينهي مأساة كورونا

#

"ساويرس": أحافظ على أموالي من "كورونا" باستثمارها في هذا الشيء

#

ثالث أغنى رجب في العالم يستقيل من أجل هذا الأمر

#

أقصر رجل فى العالم يفارق الحياة فى الـ27 من عمره

العالم

الصلاة

ساويرس

كورونا

بعد دعوته قبل يومين، للصلاة الجماعية في العالم كله، لأجل الدعاء والتضرع من أجل إنقاذ العالم من فيروس كورونا، أدى رجل الأعمال نجيب ساويرس الصلاة اليوم.

وأضاف ساويرس على حسابه في تويتر : "اليوم صليت من أجل العالم كله لكى يزيل تلك الغمةً من علينا جميعا ويحمينا من المرض ويشفى المرضى جميعا".

وكان ساويرس قد كتب تدوينة سابقا دعا فيه للصلاة قائلا: "أرى أن يجتمع العالم كله على يوم معين للصلاة مجتمعين جميعا باختلاف أدياننا حتى يزيح الله هذه الغمة ويشفى المرضى جميعا".

وتفاعل متابعو ساويرس مع وينته عن أداء الصلاة، حيث علق البرلماني المصري محمد أبو حامد: " آمين".

وعلق آخر :"هى مش ديه برضه يا بشمهندس بينك وبين ربنا ماينفعش على الملأ كده".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رسالة زوجة رئيس الوزراء الكندي بعد شفائها من كورونا
» إصابة حارس برشلونة السابق بفيروس كورونا
» فنانة شهيرة "لا تستجيب" لعلاج كورونا
» تصل لـ 30 درجة.. ارتفاع في درجات الحرارة الأيام القادمة
» "عبد الحفيظ" يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي
» رقم صادم لأعداد الإصابات والوفيات في هذه الدولة
» حقيقة اقتراب قائد الأهلى من الانتقال للدوري السعودي
» شيما الحاج تشعل مواقع التواصل بفيديو جديد
» الغرغرة بالماء والملح هل تقضي علي فيروس "كورونا".. منظمة الصحة تجيب
» على معلول يطير إلى تونس بشكل مفاجئ
» "هتموتوا وأنا هفضل عايشة".. فيفي عبده تثير غضب السوشيال ميديا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية