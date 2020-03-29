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رسالة زوجة رئيس الوزراء الكندي بعد شفائها من كورونا

عرب وعالم

رسالة زوجة رئيس الوزراء الكندي بعد شفائها من كورونا
رسالة زوجة رئيس الوزراء الكندي بعد شفائها من كورونا
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عبد القادر وحيد- متابعات

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كورونا

الشفاء

غريغوار ترودو

رءئي وزراء كندا

تماثلت زوجة رئيس الوزراء الكندي للشفاء، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وفي رسالة كتبتها صوفي غريغوار ترودو، زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على صفحتها بفيس بوك أعلنت شفاءها من الفيروس قائلة : "أشعر بتحسن كبير، تلقيت تقريرا إيجابيا من طبيبي ومن خدمات الصحة العامة في أوتاوا".

ووجهت نصيحتها للجميع بضرورة اتباع البروتوكولات الصحية وأن يبقوا في منازلهم.

وكان قد تم اكتشاف إصابة صوفي بفيروس كورونا بعد عودتها من لندن، في 12 من مارس الجاري، حيث اضطر زوجها، إلى البقاء معزولا والعمل عن بعد في مقر رئاسة الوزراء.

وكانت كندا قد  سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في في 15 يناير الماضي،  حيث تجاوز عدد المصابين بحسب آخر حصيلة 5 آلاف شخص، وفاة60 حالة من المصابين.


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