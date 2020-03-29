  • الأحد 29 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رد غير متوقع من محرز عن تبرعه بـ 90 مليار لمواجهة كورونا

رد غير متوقع من محرز عن تبرعه بـ 90 مليار لمواجهة كورونا

تصفيق لأبطال الصحة من فوق أسطح المنازل بالسعودية

مؤثر.. تصفيق لأبطال الصحة من فوق أسطح المنازل بالسعودية

الرئيس السابق محمد خاتمي

أنباء عن إصابة الرئيس الإيراني السابق بـ"كورونا"

سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

وكيل البرلمان يزف بشرى عن السلع الغذائية

الدكتورة كوثر محمود، نقيب الممرضين

نقيب التمريض لـ الممرضات: "أجركن عند الله لا يقدر بملايين"

رجل الأعمال نجيب ساويرس

ساويرس: صليت من أجل العالم.. ومتابعوه: خليها في السر

غير كورونا.. صدمة جديدة تضرب ألمانيا

صدمة جديدة تضرب ألمانيا بانتحار وزير المالية

وزير النقل

"اللي هيعمل كدا هيقعد في بيته حتى لو رئيس الهيئة"

جونسون

جونسون: بكل صراحة الأمور ستزداد سوءا

مفتي السعودية محذرا: هذا الشخص مفسد وخبيث

مفتي السعودية محذرا: هذا الشخص مفسد وخبيث

أنباء عن إصابة الرئيس الإيراني السابق بـ"كورونا"

عرب وعالم

الرئيس السابق محمد خاتمي
الرئيس السابق محمد خاتمي
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

إصابة حارس برشلونة السابق بفيروس كورونا

#

أنباء عن إصابة قائد الجيش الإيراني بفيروس كورونا

#

وضع أقرب سيدة لـ"ترامب" في الحجر الصحي بسبب كورونا

#

إصابة لاعب الأهلى السابق بـ"كورونا"

إيران

كورونا

خاتمي

فيروس كورونا

أعلنت وسائل إعلام إيرانية محلية أن هناك أنباءً عن إصابة الرئيس السابق محمد خاتمي بفيروس"كورونا"، خاصة بعد إصابة شقيقه نائب رئيس البرلماني الإيراني السابق محمد رضا خاتمي بالفيروس، إلا أنه لم يتم التأكيد على هذه الأنباء.

وكان خاتمي قد شغل منصب نائب رئيس البرلمان منذ عام 2000 حتى عام 2004 وهو الأخ الأصغر للرئيس السابق.

جدير بالذكر أن مستشار وزير الصحة الإيراني، علي رضا فاهب زاده، قد أعلن أن خلال الـ 24 ساعة الماضية كان هناك 123 حالة وفاة و2901 إصابة، ليرفع عدد إجمالي المصابين 38309  وعدد الوفيات إلي 2640، وتم شفاء 12391 شخصا.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نجم مانشستر سيتي للجماهير: "اجلسوا في بيوتكم"
» اقتراح بإقامة دوري أبطال آسيا في الإمارات
» رسالة زوجة رئيس الوزراء الكندي بعد شفائها من كورونا
» إصابة حارس برشلونة السابق بفيروس كورونا
» فنانة شهيرة "لا تستجيب" لعلاج كورونا
» تصل لـ 30 درجة.. ارتفاع في درجات الحرارة الأيام المقبلة
» "عبد الحفيظ" يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي
» رقم صادم لأعداد الإصابات والوفيات في هذه الدولة
» حقيقة اقتراب قائد الأهلى من الانتقال للدوري السعودي
» شيما الحاج تشعل مواقع التواصل بفيديو جديد
» الغرغرة بالماء والملح هل تقضي علي فيروس "كورونا".. منظمة الصحة تجيب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية