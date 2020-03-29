» اقتراح بإقامة دوري أبطال آسيا في الإمارات

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الامارات

دوري أبطال آسيا

يدرس الاتحاد الآسيوى لكرة القدم إقامة بعض المباريات التى تأجلت فى دورى أبطال آسيا فى دولة الإمارات، بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، فى وقت سابق، تأجيل المنافسات القارية بعد عقد اجتماعات طارئة مع جميع الاتحادات والأندية المشاركة ببطولة دورى أبطال آسيا، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى الإجراءات الحكومية التى أوقفت حركة السفر بين الدول.

وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية، إن الاتحاد الآسيوى لكرة القدم يواصل التشاور مع الاتحادات الوطنية بالقارة لبحث إمكانية أداء المباريات المؤجلة فى دورى أبطال آسيا بالنظام المجمع فى أغسطس المقبل، بواقع مجموعتين فى كل دولة بالغرب ومثلهما فى الشرق، فى حال لم تنتظم الدوريات هناك، حيث سبق أن تم تحديد مواعيد المؤجلات للشرق فى مايو ويونيو المقبلين.

وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى أن الاتجاه الأقوى هو لعب المؤجلات، تحديداً لغرب آسيا، بنظام البطولة المجمعة، ولكن فى دولتين فقط بحيث تستضيف كل منهما مجموعتين بالبطولة وأيضا دور الـ16 فى أغسطس المقبل.

وتعد الإمارات من الدول المرشحة بقوة لاستضافة مجموعتين، حيث كان المقترح من الأساس مقدما من الإمارات فى الاجتماع الذى عقد فى الثامن من مارس الجاري.

ومن المتوقع أن يتم فتح باب قبول طلبات الاستضافة للدول الراغبة فى استقبال مجموعتين لديها خلال أبريل المقبل بعد إقرار نظام المجموعات رسميا من المكتب التنفيذى حيث سيتم إصدار لائحة خاصة بتلك البطولة ملحقة بلائحة دورى الأبطال المطبقة حاليا.

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