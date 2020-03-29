"المحمدي" يتحدث عن رحلة الـ10 سنوات داخل إنجلترا

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أبدى أحمد المحمدي، الظهير الأيمن لفريق أستون فيلا اعتزازه بـ 10 سنوات قضاها داخل الكرة الإنجليزية، مبديًا رغبته في الاستمرار 4 أو 5 سنوات أخرى.

وقال المحمدي في حوار مع موقع أستون فيلا: "أتذكر يومي الأول هنا في إنجلترا، سندرلاند كان أول نادي لعبت له، كانت بالنسبة لي لحظة صعبة، أتيت من بلد مختلفة، وأجواء مختلفة، سواء الطقس، أو غياب العائلة والأصدقاء، وعامل اللغة أيضًا".

وأضاف: "تعودت مع مرور الأيام على الظروف والأجواء هنا، وتغلبت على تلك الصعوبات، وفخور بما حققته، آمل أن أصل إلى 14 أو 15 عامًا داخل الكرة الإنجليزي، فأنا أصبحت أول لاعب مصري يقضي 10 سنوات احترافية في إنجلترا".

وتابع :"الموسم الماضي؟ لقد كانت تجربة كبيرة، بالنسبة لي كانت العودة للدوري الممتاز مع آستون فيلا لحظة فارقة في مشواري، ومباراة بلاي أوف في ويمبلي (تحديد المتأهل للدوري الإنجليزي) كانت من أفضل الأيام في حياتي، الصعود إلى أفضل دوري في العالم مع نادي كبير".

وواصل:"إنهاء مسيرتي في أحد الأندية المصرية ؟ طموحي إنهاء مسيرتي الكروية في انجلترا، لأصبح أول لاعب مصري ينهي مسيرته في انجلترا"، قبل أن يوجه نصيحة للاعبين صغار السن قال فيها :" الالتزام أهم ميزة يجب أن يتحلى بها اللاعب، هو الذي سيقوده لمراحل أفضل".


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