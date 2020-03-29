» تراجع معظم البورصات العربية اليوم

29 مارس 2020 - 04:50 م

تراجعت معظم البورصات العربية في بداية التعاملات الأسبوعية، الأحد، مدفوعة بالتخوفات العالمية من تفشي فيروس كورونا، وسط تسارع حالات الإصابة عالميا، فيما نجت الأسواق السعودية والإماراتية.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، على خطة تحفيز ضخمة بـ2.2 تريليون دولار لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المتزايدة.

وواصلت بورصة عمّان غلق أبوابها اعتبارا من الثلاثاء 17 مارس الجاري، وحتى إشعار آخر، كإحدى أدوات التحوط من كورونا.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 683 ألفا، توفي منهم أكثر من 32 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 146 ألفا.

ونزل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 3.4 بالمئة إلى 5101.6 نقطة، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 1.39 بالمئة إلى 4084.9 نقطة، ومؤشر السوق العام 2.84 بالمئة إلى 4758.6 نقطة.

وهبطت بورصة البحرين بنسبة 1.9 بالمئة إلى 1362.4 نقطة، وتصدر التراجعات أسهم "المؤسسة العربية المصرفية" بنسبة 10 بالمئة، و"عقارات السيف" 9.84 بالمئة.

وتراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 1.66 بالمئة إلى 3479.96 نقطة، وتصدر التراجعات أسهم "العمانية للاتصالات" بنسبة 9.68 بالمئة، و"عمان والامارات القابضة" 8.77 بالمئة.

وتراجع المؤشر الرئيس لبورصة مصر "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 1.54 بالمئة إلى 9760.2 نقطة.

بينما هبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.57 بالمئة إلى 8431.2 نقطة.

على الجانب الآخر، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 1.28 بالمئة إلى 1832.3 نقطة، مع ارتفاع "إعمار العقارية" 5.65 بالمئة واستقرار "بنك الإمارات دبي الوطني"، كما صعدت بورصة أبوظبي بنسبة 2.87 بالمئة إلى 3878.8 نقطة.

وصعدت بورصة السعودية، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس "تاسي" بنسبة 0.79 بالمئة إلى 6376.6 نقطة، مع استقرار سهم "أرامكو"، وارتفاع "مصرف الراجحي" 1.85 بالمئة.

وفيما يلي أداء البورصات العربية:

تراجع أسواق:

الكويت: بنسبة 3.4 بالمئة إلى 5101.6 نقطة.

البحرين: بنسبة 1.9 بالمئة إلى 1362.4 نقطة.

مسقط: بنسبة 1.66 بالمئة إلى 3479.96 نقطة.

مصر: بنسبة 1.54 بالمئة إلى 9760.2 نقطة.

قطر: بنسبة 0.57 بالمئة إلى 8431.2 نقطة.

مقابل ارتفاع أسواق:

أبوظبي: بنسبة 2.87 بالمئة إلى 3878.8 نقطة.

دبي: بنسبة 1.28 بالمئة إلى 1832.3 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.79 بالمئة إلى 6376.6 نقطة.