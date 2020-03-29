العدد الحقيقي لوفيات كورونا في إيران تجاوز 5 آلاف

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نقلت قناة "إيران إنترناشونال" عن مصادر طبية إيرانية، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الحقيقي في إيران يتجاوز الرقم المعلن من قبل وزارة الصحة بفارق كبير.

وأشارت المصادر الطبية، للقناة أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران تجاوز حاجز الـ5 آلاف شخص.

وأضافت أن العدد الحقيقي لوفيات كورونا في إيران هو 5301 شخص.

فيما  أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، الأحد، تسجيل 123 حالة وفاة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 2901 حالة إصابة أخرى خلال الساعات الـ 24  الماضية.

وذكرت أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 38.309 شخص، وإجمالي الوفيات بفيروس كورونا بلغ 2640 حالة.


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