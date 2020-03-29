صورة نادرة للملك سلمان.. هذا مكانها وتوقيتها

29 مارس 2020 - 06:04 م

نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقد بدا فيها واضعًا "الشال" على وجهه.

ونشر الصورة حساب "تاريخ آل سعود"، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الصورة وعلق عليها كاشفًا مكانها وتوقيتها.

وعلق الحساب على الصورة بالقول :" صورة نادرة لسيدي #الملك_سلمان حفظه الله ورعاه، تم التقاطها في #مكة خلال موسم حج عام 1419هـ/1999م".

ومؤخرًا أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً يقضي بعرض الموضوعات التي يختص بها مجلس الوزراء بطريق التمرير، في الحالات الاستثنائية، جاء نصه كالتالي:

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير.

وكان الملك سلمان أصدر حزمة قرارات للحد من تفشي وباء "كورونا"، والتي على رأسها فرض الحجر الصحي على كل محافظات المملكة بمنع الدخول أو الخرج منها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الملك سلمان أقر جملة من الإجراءات الاحترازية، في إطار حرص المملكة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وقد تم إقرار الإجراءات الآتية:

أولا: يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى .

ثانيا: يمنع الدخول والخروج من المدن التالية (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

ثالثا: يعمل بذلك ابتداء من الساعة الثالثة عصرا من يوم غد الخميس وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي.

رابعا: لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

خامسا: يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرا في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)، وللجهة المعنية بناء على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم غد الخميس.