فاجعة جديدة بالقصر الملكي.. إصابة خادم ملكة بريطانيا بكورونا

29 مارس 2020 - 06:09 م

بعد فاجعة إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد، ذكرت صحف بريطانية، اليوم الأحد، أن أحد خدم ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، ممن على اتصال مباشر معها، أصيب أيضًا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت صحيفة "ذا صن"، أن هناك حالة من الهلع داخل القصر، نظرًا لأن الخادم المصاب بالمرض كان مسؤولا عن تقديم المشروبات والوجبات للملكة إليزابيث، والتعريف بالضيوف وتسليم الرسائل وتمشية كلاب الملكة، أرسل إلى المنزل للتقيد بفترة العزل الذاتي لمدة 14 يوما.

وتقول إحدى المصادر المطلعة داخل القصر: "الجميع خائفون، ليس فقط على أنفسهم ولكن على صحة الملكة وصحة الدوق، لذا يتوجب إخضاع الجميع في محيط الملكة للفحص الطبي، والتأكد من خلوهم من المرض".

ووفقًا للصحيفة، أمرت العائلة المالكة بفحص اثني عشر شخصا من العاملين في محيط الملكة إليزابيث، وأظهرت الفحوصات أن نتائج الاختبار بالفيروس جاءت سلبية وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.