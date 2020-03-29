كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي للخروج من «بريكست».. «المريض صفر»

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أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ميشيل بارنييه، أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد في 19 مارس، قبل يوم واحد فقط من بدء نظيره البريطاني ديفيد فروست الدخول في العزلة الذاتية.

وقالت صحيفة "ميل أون صنداي"، إن "بارنييه" يمكن أن يكون "المريض صفر" في "داوننج ستريت"، مقر الحكومة البريطانية.

وكان "بارنييه" و"فروست" أجريا محادثات في 5 مارس في بروكسل، حيث مرض كلاهما خلال فترة الحضانة التي استمرت 14 يومًا. ثم بدأ كبار المسؤولين الآخرين العمل من المنزل. ومنذ ذلك الحين، بدأ وزراء ونواب العزل الذاتي بعد ظهور أعراض الفيروس عليهم.

كانت الاختبارات أثبتت إصابة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، ووزير الصحة مات هانكوك بالفيروس يوم الجمعة، وكذا كبير الأطباء كريس ويتتي، وأمس بدأ وزير الدولة البريطانى لشئون اسكتلندا، أليستر جاك في العزلة الذاتية.

كما جاءت الاختبارات إيجابية للأمير تشارلز، ولي العهد. وكان جونسون قد تقابل معه في دير "وستمنستر" في 9 مارس، بينما حضرت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الصحة، نادين دوريس حفل استقبال في "داونينج ستريت" مع رئيس الوزراء في بداية الشهر.

وارتفعت وفيات فيروس كورونا إلى 1228 في بريطانيا، الأحد، إثر تسجيل 209 وفيات جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت هيئة الصحة العامة (حكومية)، في بيان، أن إصابات كورونا ارتفعت إلى 17 ألفا و89، عقب تسجيل ألفين و433 إصابة جديدة. ر

ولفت البيان، إلى تسجيل 209 وفيات جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 1228، في الـ24 ساعة الماضية. وأشار إلى إجراء 127 ألفا و737 فحصا للكشف عن فيروس كورونا في كافة أرجاء البلاد، لغاية الأحد.

ويرى خبراء أن حالات الإصابات والوفيات جراء كورونا سترتفع في بريطانيا خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بالرغم من التدابير المتخذة من قبل السلطات للحيلولة دون ذلك.

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