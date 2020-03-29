"الديهي":"السيسي" تنبأ بأزمة كورونا خلال مؤتمر الشباب

29 مارس 2020 - 08:06 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن فيروس كورونا أفقد الجميع توازنه، أفقد كل من كانوا يتغنوا بالقوة والعظمة والقوة الخارقة والصعود للقمر والكواكب الأخرى توازنه، والجميع يقف الآن عاجز عن مواجهة فيروس لا تراه العين المجردة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن جميع حسابات الدول العظمى والعلماء تقف حائرة أمام هذا الفيروس، وربما هناك حكمة إلهية ربانية من انتشار هذا الفيروس.

وتابع، أن الله سبحانه وتعالى منح بعض عباده البصيرة، مشيرًا إلى تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش منتدى الشباب الذي قال خلاله: "إن يد القدر لها إجراءات لا يمكن التنبؤ بها، وللطاقة البشرية حدود أمام قدرة وإرادة الله"، معقبًا: "كأن هناك بصيرة وشفافية ترى وتتنبأ"، معربًا عن ثقته ويقينه بأن الشعب المصري سوف ينجو مما نحن فيه؛ لكوننا نملك مسببات النجاة المتمثلة في إيماننا بالله وثقتنا في قدرته على النجاة بنا؛ لأن الجميع لم يقصر في القيام بواجبه في مواجهة أزمة كورونا، مضيفًا: "اللي مش عاجبه الكلام يتفلق، ويروح يشوف القوى العظمي التي تقف حاليًا عاجزة أمام فيروس لا يرى بالعين المجردة".

وشدد، على أن الدولة المصرية تأخذ بالأسباب وتتوكل على الله، ورأس الدولة المصرية مؤمن بالله وبالعمل والعلماء ويدير دولاب العمل بإخلاص غير مسبوق، وهذا سر تفاءلنا بأن الله لم يترك هذه البلد تنزلق مع انزلق الآخرين، معتبرًا أن فيروس كورونا اختبار تاريخي قدر للجيل الحالي رؤيته، يؤكد أن الديمقراطية الرخوة الأنانية سقطت بلا رجعة، وأن القادم تغيير في موازين القوى الدولية ولنا مكانة فيه ولكن هذا مشروط بالعمل.