ملك تايلاند يختار 20 فتاة ويدخل معهم في حجر صحي مغلق

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ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، اليوم الأحد، أن ملك تايلاند عزل نفسه في فندق بجبال الألب مع 20 امرأة خوفا من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأفادت تقارير، بأن الملك ماها فاجيرالونغكورن، المعروف أيضًا باسم راما إكس، حجز فندق جراند سونينبيشل بالكامل بعد أن حصل الفندق ذو الأربعة نجوم على "إذن خاص" من مجلس المقاطعة لاستيعاب حفلته.

وقد أعلنت وزارة الصحة التايلاندية عن 109 حالات إصابة جديدة بكورونا في البلاد ليصل إجمالي عدد الاصابات إلى 1245 حالة إصابة.

يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس)، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).


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