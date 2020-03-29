إصابة محمد ناصر بفيروس كورونا

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مكملين

كورونا

الديهى

سامى كمال الدين

محمد ناصر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه لديه معلومة عن إصابة الإعلامي محمد ناصر المذيع بقناة "مكملين" التابعة لجماعة الإخوان في الخارج، بفيروس كورونا.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن الإعلامي سامي كمال الدين، كتب تغريدة يعلن خلالها إصابته بفيروس كورونا، قال خلالها: " بين يدي الله.. هكذا أنا الآن وعليّ قضاء أربعة عشر يومًا في الحجر الصحي ليراقب الأطباء جسدي، انتظارًا لأعراض كامنة عن فيروس كورونا، قد تظهر وقد لا تظهر لا أحد يعرف ولا حتى الأطباء أنفسهم أين حمام السباحة؟، قالت: ستظل في الغرفة ولن تتجاوز عتبة الباب"، حسب قوله.

وتابع "الديهي"،: "سامي كمال الدين مرافق وملاصق لـ محمد ناصر، ولا بد أن محمد ناصر أصيب بكورونا مثله".


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