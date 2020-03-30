طارق عامر: القيادة السياسية تدعم قرارات المركزي الإقتصادية

30 مارس 2020 - 12:30 ص

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنك الأهلى فقد رأس ماله بالكامل في 2008 عندما تولى رئاسته، إلى جانب تدهور أسلوب العمل فيه.



وأضاف عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه قام بتغيير الإدارة وواجه مقاومة كبيرة إلا أنه استطاع زيادة أرباحه من 200 مليون جنيه في ذلك الوقت إلى أن وصلت أكثر من 20 مليار جنيه في الوقت الحالي.



وتابع طارق عامر أن ميزانية البنك الأهلى كانت 60 مليار حتى أصبحت حاليا تريليون ونصف جنيه، متابعا البنك الأهلى «شايل البلد» حيث إنه يمول القطاع الخاص والحكومي ومرتبات الحكومة والمعاشات ويمول الأفراد والمشروعات.

