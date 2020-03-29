كورونا..16 إصابة جديدة بالمغرب ترفع الإجمالي لـ479 حالة

29 مارس 2020 - 11:50 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية، في وقت متأخر مساء الأحد، ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) إلى 479 حالة، بعد تسجيل 16 إصابة جديدة بالفيروس.



جاء ذلك في إحصائيات جديدة نشرتها البوابة الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب، ليلة الأحد.



وكان مسؤول في وزارة الصحة قد أعلن في تصريح صحفي، بوقت سابق الأحد، أن الأربع وعشرين ساعة الأخيرة شهدت تسجيل 104 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19" بالبلاد، رفعت الإجمالي إلى 463، كما بلغ عدد الوفيات 26 حالة و13 من تعافوا من المرض.



وفي 3 مارس/آذار الجاري، أعلنت الصحة المغربية، في بيان، تسجيل أول إصابة بالفيروس لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.



وإجمالًا أصاب الفيروس قرابة 718 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 33 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 150 ألفًا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.