» إصابة مستشارة لنتنياهو بفيروس كورونا

30 مارس 2020 - 12:50 ص

ذكرت قناة إسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر الإثنين، أن مستشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مصابة بفيروس كورونا.



وقالت قناة (12) الإسرائيلية الخاصة، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن نتيجة الفحص التي أجريت لمستشارة نتنياهو، ريبيكا لبالوتش، كانت إيجابية.

ونقلت القناة عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها إن "مكتب رئيس الوزراء سيتصرف وفق إرشادات وزارة الصحة".

ولم تذكر القناة، معلومات إضافية حول المستشارة المصابة، لبالوتش.

وقال الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت إن لبالوتش تعمل مستشارة لنتنياهو لشؤون "المتدينين".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 4247، بعد تسجيل 382 حالة جديدة.

وإجمالًا، أصاب الفيروس قرابة 718 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 33 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 150 ألفًا.