  • الإثنين 30 مارس 2020
  • بتوقيت مصر04:20 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

كورونا يفترس القارة العجوز.. وخريطة الضحايا تتسع كل دقيقة

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تكشف المرحلة التي وصلنا لها بأزمة كورونا

وزير التعليم

وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن المشروع البحثي

ساويرس

ساويرس: سنرى دماء اقتصادية إذا لم يحدث هذا الأمر

وزير النقل

مشادة بين وزير النقل و"الإبراشي" بسبب مترو الأنفاق

طارق عامر

"المركزي": انخفاض الدولار خلال الفترة المقبلة "وارد"

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر: إفقاد الناس الثقة في إجراءات الدولة بشان «كورونا» حرام شرعًا

هالة زايد

الصحة: تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 4

الإعلامي محمد ناصر

إصابة محمد ناصر بفيروس كورونا

السيسي

مكافآت استثنائية.. "السيسي" يزف بشرى سارة للأطباء

الأمم المتحدة:

220 مليار دولار خسائر متوقعة لأزمة كورونا بالبلدان النامية

عرب وعالم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

رد غير متوقع من محرز عن تبرعه بـ 90 مليار لمواجهة كورونا

#

مليون دولار.. أنجلينا جولي تتبرع لمصابي كورونا

#

بيرة كورونا تتسبب في خسائر بقيمة 170 مليون دولار

#

خسائر بالمليارات تلحق بشركة «آبل» بسبب فيروس كورونا

قدرت الأمم المتحدة، الأحد، حجم الخسائر المتوقعة من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، في الدول النامية بأكثر من 220 مليار دولار فضلًا عن فقدان نصف الوظائف في بلدان القارة الأفريقية.
جاء ذلك في بيان اصدره برنامج الأمم المتحدة الانمائي ووصل الأناضول نسخة منه.
وحذر البيان من أن "أزمة انتشار فيروس كورونا تهدد بضرب البلدان النامية بشكل غير متناسب، ليس فقط كأزمة صحية على المدى القصير؛ ولكن كأزمة اجتماعية واقتصادية مدمرة على مدى الأشهر والسنوات القادمة".
وأضاف موضحًا أنه "من المتوقع أن تتجاوز خسائر الدخل 220 مليار دولار في البلدان النامية ، مع فقدان ما يقرب من نصف جميع الوظائف في إفريقيا".
وأوضح البيان أن "ما يقدر بنحو 55 في المائة من سكان العالم محرومون من خدمات الحماية الاجتماعية، مما سيؤثر على خدمات التعليم وحقوق الإنسان ، وفي أشد الحالات ، الأمن الغذائي الأساسي".
وتابع البيان "كما من المرجح أن تتوقف المستشفيات التي تفتقر إلى الموارد والأنظمة الصحية الهشة، وقد يتفاقم هذا الأمر بسبب ارتفاع أعداد الحالات المصابة خاصة وأن 75 في المائة من المواطنين في أقل البلدان نمواً يفتقدون الوصول إلى إمكانية الحصول على الصابون والمياه".
وأردف "ومع الظروف الاجتماعية الإضافية ، مثل سوء التخطيط الحضري والاكتظاظ السكاني في بعض المدن ، وضعف خدمات التخلص من النفايات ، وحتى الازدحام المروري الذي يعوق الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية ، قد تؤدي جميعها إلى زيادة عدد الحالات".
وأكد البيان ان "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل بالفعل حاليا على دعم الأنظمة الصحية في دول مثل البوسنة والهرسك والصين وجيبوتي والسلفادور وإريتريا وإيران وقيرغيزستان ومدغشقر ونيجيريا وباراغواي وبنما وصربيا وأوكرانيا وفيتنام".
ووجه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نداءً إلى المجتمع الدولي للتفكير فيما يتجاوز الأثر المباشر لـفيروس كورونا .
وشدد البرنامج الأممي على أهمية ثلاثة إجراءات ذات أولوية: توفير الموارد للمساعدة في وقف انتشار الفيروس ، ودعم الاستجابة أثناء تفشي المرض نفسه ، والموارد لمنع الانهيار الاقتصادي للبلدان النامية".
وإجمالًا أصاب الفيروس قرابة 718 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 33 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 150 ألفًا.
وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.
وأجبر الفيروس دولًا كثيرة على غلق حدودها، تعليق رحلات الطيران، فرض حظر تجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة وإغلاق المساجد والكنائس. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وفاة الإعلامية الأمريكية بعد إصابتها بفيروس كورونا
» "النقل" ترد على وائل الإبراشي بخصوص زحام المترو
» إصابة مستشارة لنتنياهو بفيروس كورونا
» ألمانيا.. عدد مصابي كورونا قد يتخطى أجهزة التنفس
» مسؤولة بريطانية: الحياة لن تعود لطبيعتها قبل 6 أشهر
» الجزائر.. عقوبات لرافضي علاج وحجر "كورونا"
» فيروس "كورونا" يصيب 690 شرطياً أمريكياً
» إيطاليا.. وفيات كورونا ترتفع إلى 10 آلاف و779
» ترامب يطالب المستشفيات الأمريكية بهذا الأمر الهام
» "الرئاسة": نسب الشفاء من فيروس كورونا في مصر مرتفعة
» بنك مصر يكشف معلومة هامة بشأن قرار "المركزي"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:27 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية