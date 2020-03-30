» "النقل" ترد على وائل الإبراشي بخصوص زحام المترو

30 مارس 2020 - 12:00 ص

أكدت وزارة النقل في بيان لها مساء يوم الأحد أنه بخصوص الفيديو الذي قام بعرضه بعض البرامج الفضائية اليوم بخصوص الزحام في مترو الأنفاق فإن هذا الفيديو تم تصويره يوم الأربعاء الماضي الموافق 25 مارس في محطة عزبة النخل حيث شهدت بعض محطات المترو في أول يوم لتطبيق الحظر بعد التكدس نتيجة لخروج الموظفين من أعمالهم في توقيت واحد وهو ماتعاملت معه وزارة النقل بشكل فوري حيث قام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير.



وتابع البيان: «يوم الخميس الموافق 26 مارس بتفقد مركز التحكم الرئيسي للمترو ومحطة الشهداء قبل ساعة ونصف من بدء توقيت الحظر وتم الدفع بعدد 5 قطارات في كل اتجاه في الخطوط الثلاثة إلى جانب قطارات التشغيل اليومي كما قام اليوم الأحد الموافق 29 مارس وزير النقل بتفقد محطة الشهداء ومركز التحكم للمترو في الواحدة بعد الظهر لمتابعة حركة تشغيل القطارات والاطمئنان على عدم تكدس الركاب وتقديم كافة التسهيلات اللازمة ووجه الوزير. باستمرار الدفع بعد 5 قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر وأن يقوم آخر موعد لقيام القطارات من المحطات الابتدائية مثل حلوان والمرج الساعة السادسة مساء ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن خاصة وأنه متوقع وصول آخر قطار بالمحطتين حوالي الساعة 7.15 مساءا إضافة أنه تم زيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى 41 قطار بدلا من 34 قطار بزيادة 7 قطارات وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى 27 قطار بدلا من 22 قطار بزياده 5 قطارات وتشغيل عدد 8 قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين وتم تقليل زمن التقاطر من 4 دقائق إلى 3 دقائق وهو ماساهم في عدم تكدس الركاب وعدم الزحام بالمترو».

