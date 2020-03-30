» وفاة الإعلامية الأمريكية بعد إصابتها بفيروس كورونا

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المصريون ـ متابعات

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وفاة فنان شهير بفيروس كورونا المستجد

أعلنت شبكة «سي بي إس» التلفزيونية الأمريكية، الأحد، عن وفاة مراسلتها ماريا ميركادر (54 عاما) بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
وأكدت الشبكة وفاة ميركادر في أحد مستشفيات نيويورك بعد أن أخذت عطلة مرضية في نهاية شهر فبراير الماضي.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ميركادر خضعت في وقت سابق لعلاج وعمليات جراحية عديدة بعد إصابتها بالسرطان، ما جعلها أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.
وشاركت الصحفية الراحلة في تغطية العديد من الفعاليات داخل وخارج الولايات المتحدة لأكثر من ثلاثة عقود، ما خولها نيل منصب مسؤولة إدارة المواهب في الشبكة التلفزيونية الشهيرة.

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