» وفاة الإعلامية الأمريكية بعد إصابتها بفيروس كورونا

30 مارس 2020 - 01:10 ص

أعلنت شبكة «سي بي إس» التلفزيونية الأمريكية، الأحد، عن وفاة مراسلتها ماريا ميركادر (54 عاما) بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».



وأكدت الشبكة وفاة ميركادر في أحد مستشفيات نيويورك بعد أن أخذت عطلة مرضية في نهاية شهر فبراير الماضي.



وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ميركادر خضعت في وقت سابق لعلاج وعمليات جراحية عديدة بعد إصابتها بالسرطان، ما جعلها أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

