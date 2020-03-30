فنانة شهيرة تعلن نقلها لحميات إمبابة بعد إصابتها بـ"كورونا"

30 مارس 2020 - 05:28 ص

كشفت الفنانة إيناس عز الدين عن تواصلها مع وزارة الصحة من أجل نقلها إلى إحدى مستشفيات العزل تمهيدا لعزلها بعد إصابتها بفيروس كورونا.



وقالت الفنانة في تصريحات لها إن درجة حرارتها ارتفعت بشكل كبير وأن آلام جسدها زادت بشكل يصعب احتماله لذلك فضلت الذهاب للعزل الطبي.



وقالت مصادر إنه جرى نقل الفنانة إلى مستشفى حميات إمبابة لكي تتلقى الرعاية اللازمة.



وكانت إيناس عز الدين أعلنت إصابتها بفيروس كورونا أمس أثناء احتجازها في إحدى مطارات المغرب.



