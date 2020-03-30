» الإعلان عن إصابة 3 فنانين مصريين بـفيروس كورونا .. وهذه أسماؤهم

30 مارس 2020 - 06:20 ص

تصدرت المطربة المصرية إيناس عز الدين مواقع البحث بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.



إيناس لم تكن الأولى وإنما سبقتها في الإصابة الفنانة رولا محمود التي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا ، قائلة: للأسف حالتي من سيء إلى أسوأ .. أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات .



وأضافت الفنانة المتواجدة في لندن: للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاءكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".



في الوقت ذاته أعلن عازف الكمان المصري أحمد مختار إصابته بفيروس كورونا ، مطالبا متابعيه بمساعدته من أجل الوصول للمكان المناسب.



في الوقت ذاته ، كشفت الفنانة إيناس عز الدين عن تواصلها مع وزارة الصحة من أجل نقلها إلى

إحدى مستشفيات العزل تمهيدا لعزلها بعد إصابتها بفيروس كورونا.



وقالت الفنانة في تصريحات لها إن درجة حرارتها ارتفعت بشكل كبير وأن آلام

جسدها زادت بشكل يصعب احتماله لذلك فضلت الذهاب للعزل الطبي.



وقالت مصادر إنه جرى نقل الفنانة إلى مستشفى حميات إمبابة لكي تتلقى الرعاية اللازمة.



وكانت إيناس عز الدين أعلنت إصابتها بفيروس كورونا أمس أثناء احتجازها في إحدى مطارات المغرب.



واشتهرت إيناس عز الدين من خلال مشاركتها في برنامج "آراب أيدول".

