أغرب ما فعله طبيب مصري حين رأى بكاء طفل ثبتت إصابته بـ كورونا

أحمد عادل شعبان
روى الدكتور محمد علام - نائب رئيس مستشفى النجيلة المخصصة للعزل - موقفا مؤثرا حدث له مع أحد الأطفال الأجانب الذين احتجزوا في المستشفى .
وقال "علام" في تصريحات له: تم عزل طفل مع والدته الأجنبية التي ثبت أنها مصابة بالفيروس ، وعندما أجرينا التحاليل لنجلها تبين إصابته هو الآخر .. وقتها بدأ في البكاء كثيرا.
وأضاف: لم أستطع أن أتمالك نفسي وسقطت دموعي .. وأحمدالله أنني كنت أرتدي الماسك والنظارة حتى لا يرى بكائي .
وتابع: والدة الطفل شفيت لكنها رفضت المغادرة بدونه ، والتزمت بتعليمات الحماية .. ومن حسن الحظ أن نسبة الوفاة في الأطفال تكاد تكون معدومة ، ولذلك شُفي الطفل والحمدلله وعاد مع والدته إلى بلده وبعثا برسالة شكر لنا بعد عودتهما.
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