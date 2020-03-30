بعد ندم الحضري على لعبه بالزمالك .. عيد يهاجم بقوة: كنت هـ(...) وتيجي

30 مارس 2020 - 06:43 ص

شن أحمد عيد عبد الملك هجوما شرسا على لاعب شهير لم يسمِه ، مؤكدا أنه حاول الانتقال لنادي الزمالك بأي شكل .



وقال "عيد" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "ماهو المشكلة إنك كنت هــ(...) عشان تيجي النادي بأي شكل وكنت سايق طوب الأرض ومشيت عشان غلطت في النادي ومن المواقف اللي مش هنساها لكابتن حسام حسن.



وأضاف: وبعدين عبد الواحد كان راكب بلغة الكرة وكان أحسن الفترة دي وأنت عمال تقدم تنازلات عشان يرضو عنك ومحدش سأل فيك دي حاجة تاني.



وتأتي تصريحات أحمد عيد عبد الملك بعد ساعات من تصريحات الحارس الأسطوري عصام الحضري التي أكد فيها أنه نادم على الانتقال لنادي الزمالك .





