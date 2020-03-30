شاب بالغربية ينتحر ويترك لأهله رسالة صادمة

30 مارس 2020 - 08:39 ص

أقدم شاب مصري من منطقة السنطة بمحافظة الغربية على شنق نفسه نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة .



وترك الشاب محمد الخطيب - 25 سنة - رسالة عبر حسابه بـ"فيس بوك" قبل وفاته: "أشعر بالأنانية كوني سأنهي ألمي هذا بعد لحظات بينما هناك أحد يتألم ولا يستطيع الانتحار فقط لأنه مسلم".



وتابع: "سأرحل عن العالم سأذهب لأمي التي اشتقت لها، سأذهب بعيدا عن كل من جرحوني ولم أكن أريد أن أجرحهم.. لم أجد بعد أمي من أشكو له همي، والله موتي سيكون رحمة لكل من حولي".



وأضاف: "لم أكن أريد أن أموت منتحرا أنا بعد قليل سأكون بين يد الله عز وجل، وهنيئا لمن سبقني في الموت وارتاح من خيانة البشر.. أموت الآن وأنا مسلم موحد بالله الواحد".



وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بانتحار الشاب في منطقة عزبة الخطيب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بندب الطب الشرعي لبيان سبب وكيفية الوفاة.