» غلطة صغيرة تتسبب في إصابة أسرة 12 فردا بـ"كورونا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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#اخبار السعودية

كوفيد 19

بالرغم من الإجراءات المتبعة على مستوى العالم للحد من انتشار فيروس"كورونا" ومن أهمها البعد عن الاختلاط الجماعي، إلا أن غلطة صغيرة ارتكبتها أسرة هذا الشاب تسببت في إصابة 12 فردا من عائلته بفيروس"كوفيد 19".

ويقول الشاب السعودي الذي تم تداول مقطع الفيديو به علي مواقع التواصل الاجتماعي، إنه قام وأسرته بتطبيق الحذر وعدم الاختلاط إلا أن الخطأ الذي ارتكبه هو وأسرته كان في التجمعات العائلية.

ويقول في مقطع الفيديو: "ليش #التباعد_الاجتماعي مهم! شاب سعودي يقول 12 شخصا من أهلي انصابوا بفيروس #كورونا بسبب التجمعات العائلية".

ويضيف قائلا: "كل واحد فينا كان يشتغل في مكان وبعض الشركات لم تمنح الموظفين إجازة وبالتالي اتجمعنا الجمعة قبل الماضية وكانت الأمور سليمة إلي يوم الاثنين ثم أحست أمي بأعراض الربو وهي مصابة أصلا بالتهاب في الرئة وبعدها حدثت الإصابة".


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