"ده بلدياتي".. سر انسحاب "الوزير" من برنامج الإبراشي

30 مارس 2020 - 10:09 ص

انسحب وزير النقل المهندس كامل الوزير، من مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي وائل الإبراشي، عقب حديث الأخير عن تكدس المواطنين داخل المترو، بما يضر الإجراءات الاحترازية ضد "كورونا".



وانفعل "الوزير"، على "الإبراشي" ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية " الأولى"، قائلا: "مفيش زحام، وأنت ما شفتش المترو عامل أيه النهاردة، والفيديو المتداول من الأربعاء الماضي، ميصحش كدا".



وأنهى وزير النقل المداخلة: "أنا بشكرك على مجهودك، وأنت إعلامي محترم، ومتشكر جدًا، وقام بإنهاء المكالمة.



ووجه الإعلامي وائل الإبراشي رسالة لوزير النقل كامل الوزير، بعد انسحابه قائلاً: "أتمنى أن وزير النقل يهزمنا غدًا ويضربنا بالقاضية وما يبقاش في زحام، طب لو بقى في زحام غدًا هيكون موقفك إيه، الناس هتقول إيه".



وأكد أنه إذا لم يحدث زحام بالمترو غدَا سيعترف بأنه أخطأ في حديثه من الزحام داخل المترو، لافتًا إلى أن البعض تصور بأن خلافه "الوزير" شخصي، وهذا ليس صحيحًا، معقبًا: "ده بلدياتي".

